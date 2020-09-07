Еще одна популярная страна откроет границы для российских туристов

Марокко стало еще одной страной, которая захотела открыть свои границы для иностранцев, в том числе российских туристов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной авиакомпании Royal Air Maroc.

Согласно информации перевозчика, в популярную туристическую страну теперь могут попасть путешественники из государств, с которыми у Марокко безвизовый режим.

По приезде туристов попросят предъявить приглашение от местной компании или подтверждение брони гостиницы. Кроме того, все прибывающие в Марокко должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный методом ПЦР.

Режим чрезвычайного положения снимается в стране с 10 сентября, после чего в Марокко можно прилететь с пересадкой. Прямого авиасообщения из России в африканское государство пока нет.

В России в четверг, 3 сентября, объявили о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с тремя новыми странами. Среди них оказались Египет, Мальдивская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь россиянам официально доступны поездки в Турцию, Танзанию, Абхазию, Великобританию, Швейцарию и вышеперечисленные государства.

Помимо этого, россияне уже могут путешествовать в Хорватию, Белоруссию, Черногорию, Сербию, Мексику, Болгарию, Кубу, Грецию и Доминикану, однако об официальном запуске транспортного сообщения в эти страны пока не сообщалось.