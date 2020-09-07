МВД проверило третьеклассников из-за пикета против агрессивного школьника

В Южно-Сахалинске полиция проверила третьеклассников школы №21 — они вместе с родителями провели пикет из-за агрессивного поведения одного из школьников. Об этом рассказала мать одного из учеников, передает Sakhalin.info.

Пикет прошел 3 сентября, участники стояли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». После пикета мальчика перевели на домашнее обучение. Для него разработают индивидуальный учебный план, ребенок также пройдет психолого-медико-педагогическую комиссию. Одна из матерей рассказывала, что во время пикета родителей просили зайти в школу, но на тот момент к учебному заведению уже приехали журналисты и полиция.

По словам женщины, детей допрашивают в школе без присутствия родителей, а с родителей берут показания, но они не получили никаких официальных документов. По данным Sakhalin.info, все происходит в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать протокол.

В региональном МВД изданию «Такие дела» объяснили, что полиция начала проверку, чтобы выяснить, не было ли нарушено административное законодательство — мероприятие было подано в СМИ как митинг. Там подтвердили, что проверка проводилась в присутствии социального педагога. «Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать», — сказали в пресс-службе. Директор школы Александр Павлов отказался комментировать ситуацию по телефону.

Проблема с мальчиком по имени Василий возникла еще в 2019 году — он бил одноклассников и учителей, мочился в классе, демонстрировал детям и педагогам половые органы, кидался в них грязью и камнями, ругался матом и показывал учащимся порнографические ролики. Тогда родители подключили к ситуации департамент образования, Василия перевели на домашнее обучение, с ним работали специалисты по коррекции поведения, но через год он вернулся в школу — решение комиссии действует в течение учебного года.

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