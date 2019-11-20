Российские подростки решили положить конец травле и навлекли проверку на школу

Школу в селе Лобаново Пермского края начали проверять после выхода фильма о толерантности, показ которого организовали сами учащиеся. Фильм «про трансгендеров» якобы возмутил родителей школьников, сообщает издание 59.ru.

Одна из школьниц рассказала, что идея показа возникла после того, как один из старшеклассников стал травить мальчика за челку и яркие вещи. Подросток посчитал, что такой внешний вид говорит о нетрадиционной ориентации, и начал развешивать на досках объявлений оскорбительные плакаты. Другие школьники решили, что «такого быть не должно, и с этим нужно бороться».

Девушка отметила, что фильм посвящен не только ЛГБТ, но и отношению общества к инвалидам и другим расам: «Мы хотели донести до школьников, что все люди равны, и к каждому нужно относиться с уважением и пониманием, несмотря на их судьбу и выбор. Но не все поняли это так». Отмечается, что корреспонденты издания посмотрели часть фильма и не усмотрели в нем пропаганды нетрадиционной ориентации.

Материалы по теме «Я не пропаганда и не кусок жира, я человек» Эти россияне пережили ненависть окружающих и упреки родных. Но научились любить себя

В разговоре с «Накануне.Ru» член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Элина Жгутова сообщила, что готовится запрос в прокуратуру Пермского края о выявлении в инциденте признаков статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних»).

Директор школы Максим Ильин рассказал, что классных руководителей, которые отвечали за просмотр, обязали написать объяснительные. Административная команда школы в полном составе посмотрела ролики и не нашла состава преступления. Ильин также отметил, что негативная реакция исходила от матери четвероклассника, которая «оказалась на показе случайно», а негативных отзывов от детей и их родителей не было. Директор отметил, что школа, возможно, подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение ложной информации. Он добавил, что учреждение подготовило все необходимые документы для проверки.

Ранее сообщалось, что в Московском государственном лингвистическом университете разработали учебник для педагогов, чиновников, правоохранителей и духовных лиц, в котором описаны способы борьбы с «деструктивными угрозами в духовной сфере». К ним относятся психокульты, коммерческие культы, религиозные секты, деструктивные молодежные субкультуры, маги, экстремисты и террористы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru