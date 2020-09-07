В Турции сообщили о зараженных коронавирусом туристах из России

Губернатор провинции Анталья в Турции Эрсин Языджи рассказал в беседе с РИА Новости о зараженных коронавирусом туристах, которые прибыли из России.

По его словам, всего более 336 тысяч россиян посетили провинцию после возобновления 10 августа прерванного из-за пандемии авиасообщения. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. «У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», — сообщил Языджи.

Он отметил, что в случае, если туристы жалуются на характерные симптомы коронавируса, такие как кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, им необходимо удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам. Затем врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции. Ведомство определяет круг контактов больного и начинает необходимые процедуры мониторинга. «При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу», — заявил губернатор.

Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. Затем в комнату заселяют новых гостей.

2 сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. По словам главы Минздрава республики, «пандемия усилилась и продолжается». Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. В то же время Коджа заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем.