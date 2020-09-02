В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава республики, «пандемия усилилась и продолжается». Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. В то же время Коджа заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем. Самое большое число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Анкаре и Стамбуле, наблюдается рост в Средней Анатолии и на юго-востоке республики.

Министр добавил, что за прошедшие сутки в Турции было зафиксировано 45 смертей от COVID-19 и 1596 новых случаев заражения инфекцией.

Ранее 2 сентября россиянка, которая отправилась отдыхать в Турцию во время пандемии коронавируса, поделилась шоком от количеств людей в отелях. По словам женщины, в пятизвездочном отеле, который она выбрала для отпуска, было очень много туристов. «Если я не ошибаюсь, то отелям разрешено заполняться не более чем на 70 процентов. Но что я вижу по факту… На территории отеля не протолкнуться», — уточнила она.