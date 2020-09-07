Убийца расправился с россиянками по «плану возмездия» за тысячи школьных обид

Обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга Алексей Александров объяснил мотив совершенного им преступления. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на мать одной из погибших.

Мужчина заявлял на допросе у следователя, что у него была «программа возмездия»: он планировал убить четырех человек за четыре тысячи школьных обид, но расправился только с Ксенией Солтановой и Натальей Кузнецовой на склоне горы Уктус в августе 2018 года.

По словам его адвокатов, их подзащитный говорит только о старых обидах, пересказывает историю своей жизни с 1997 года. Двойное убийство молодых женщин признает.

Однако отец Александрова Александр Могильников опроверг слова сына о том, что его «гнобили» в школе, поэтому обид у него не могло быть.

В Свердловском областном суде в настоящее время идет процесс над Александровым. По данным следствия, поздним вечером 25 августа 2018 года он с винтовкой приехал на велосипеде в лесопарк Екатеринбурга. Там он надел на голову прибор ночного видения и пешком пошел в сторону учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел незнакомых девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Понаблюдав за ними и убедившись, что поблизости никого нет, Александров подошел к ним и выстрелил каждой в голову из винтовки. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила еще почти неделю в реанимации, но скончалась.

Больше года следователи не могли установить подозреваемого, пока родственники погибших не попали на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот распорядился активизировать следствие. В течение месяца был задержан Александров.

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