Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве двух россиянок фотографа

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России обнародовал видео допроса обвиняемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Кадры опубликованы на официальном YouTube-канале ведомства.

«Извлек винтовку из рюкзака, привел ее в боевое положение, затем произошли выстрелы», — рассказал задержанный на допросе. Он уточнил, что стрелял девушкам в головы. После случившегося, по словам обвиняемого, он отправился в гараж, где произвел неполную разборку винтовки.

В Следственном комитете назвали недостоверной информацию о том, что предполагаемый убийца знал девушек и когда-либо общался с ними. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений, ему предстоит пройти судебную психиатрическую экспертизу.

Тела двух девушек с огнестрельными ранениями были найдены на горе Уктус летом 2018 года. В декабре 2019-го сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в их убийстве, местного инженера и фотографа.

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