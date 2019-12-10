Подозреваемый в убийстве двух россиянок на склоне горы оказался фотографом

Подозреваемый в убийстве двух россиянок на склоне горы Уктус в Чкаловском районе Екатеринбурга оказался местным фотографом. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал 112.

В настоящее время подозреваемый задержан и уже дал признательные показания, в ближайшие время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Как следует из сообщения, подозреваемый — 34-летний житель Екатеринбурга. По предварительным данным, он работал на местном оборонном заводе имени Калинина, а в свободное время увлекался фотографией.

26 августа 2018 года на склоне горы Уктус обнаружили двух девушек с огнестрельными ранениями. Одна из потерпевших погибла на месте происшествия, а другая через некоторое время скончалась в больнице. Как установили следователи, убийство было совершено вечером 25 августа. За сутки до этого в том же районе был замечен неизвестный молодой человек. Он попал на камеры видеонаблюдения.

В октябре 2019 года матери погибших пожаловались на волокиту, после чего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством.

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