Фанатам ЦСКА вынесли приговор за смертельную потасовку в Москве

Басманный суд Москвы вынес приговор четверым фанатам ЦСКА за убийство человека в драке на Курском вокзале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Подсудимых признали виновными в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Им назначено наказание от 6 до 11 лет за смертельную потасовку. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 27 июля 2018 года в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, произошел конфликт между пассажирами. Словесная перепалка между ними произошла в вагоне-ресторане. Двое мужчин избили одного, и он позвонил своим друзьям, попросив их приехать на Курский вокзал Москвы, чтобы дать отпор обидчикам. Они встретили на платформе мужчин, которые избили их товарища, и напали на них. В ходе конфликта один из них скончался от полученных в ходе драки травм.

31 июля 2018 года сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова по подозрению в причастности к гибели человека в смертельной потасовке. В СКР отмечали, что конфликт не был связан с фанатским движением, а произошел между Денисовым и погибшим по бытовым причинам. В момент конфликта участники находились в состоянии опьянения.

27 июля 2018 года в Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России, в котором сыграли московские клубы «Локомотив» и ЦСКА.