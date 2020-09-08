Полиция задержала чернокожего бегуна и предложила ему работу

Полицейские в США задержали чернокожего мужчину, занимавшегося бегом: в правоохранительных органах заявили, что спортсмен похож на преступника в розыске. Вскоре после освобождения ему предложили работу в полиции, пишет CNN.

Шерифы округа Волуша в штате Флорида разыскивали человека, укравшего газонокосилку. Однажды один из них наткнулся на 28-летнего Джозефа Гриффина (Joseph Griffin), бегавшего по району. Полицейский остановил бегуна и спросил, нет ли у него проблем с законом: Гриффину объяснили, что произошло, отметив, что он соответствует описанию потерпевших. В нем значилось, что подозреваемый — чернокожий мужчина с бородой, одетый в черные шорты и белую майку.

Затем офицер потребовал у мужчины показать свое удостоверение личности, однако и это не убедило представителя правоохранительных органов. Тот решил задержать бегуна, но чернокожий включил видеотрансляцию в Facebook и начал угрожать, что в полиции «начнется ад», если с ним что-то произойдет. Офицер попытался успокоить Гриффина, уверяя, что это задержание, а не арест.

В конце концов чернокожего отпустили: полиция выяснила, что он не причастен к краже. Вскоре правоохранительные органы арестовали другого человека, предположительно виновного в преступлении. Как утверждает местный шериф Майк Читвуд (Mike Chitwood), в отделении с бегуном обращались хорошо.

«Я позвонил мистеру Гриффину и поблагодарил его за то, как он справился с ситуацией. Так и надо себя вести. Это действительно поучительный момент, мы можем учиться друг у друга», — подчеркнул он. Шериф также похвалил офицеров за хорошую работу. Читвуд добавил, что даже предложил чернокожему работать в полиции: оказалось, что когда-то он был офицером военной полиции.

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