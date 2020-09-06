Белая преподавательница из США годами притворялась чернокожей

Преподавательница университета Джорджа Вашингтона в США Джессика Круг (Jessica Krug) была уволена из-за того, что годами притворялась чернокожей. Об этом сообщает The Guardian

Ранее сама Круг призналась в этом в блоге на платформе Medium. Она заявила, что притворялась чернокожей из-за полученной в детстве психологической травмы, а также проблем с психическом здоровьем. По словам женщины, это не может служить оправданием ее «аморального и неэтичного поступка».

Руководство факультета, в котором работала Круг, отметили, что их удивило признание женщины. Она заявили, что преподавательница не оправдала их ожидания.

В июле чернокожая фигуристка из США Мария Гербер пожаловалась на дискриминацию со стороны производителей колготок. По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. «Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их», — рассказала Гербер.