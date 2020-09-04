Познер заявил о жалости к США

Советский и российский ведущий Владимир Познер высказался о том, что США сменили свой статус из-за ситуации внутри страны. В ответе, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист заявил, что теперь Америка не является примером для людей в мире.

«В течение долгих лет Америка была примером для очень многих людей не только у нас, но и в мире. Сегодня это уже не так», — отметил он. Познер вспомнил высказывание о том, что если в прошлом Америку любили, ненавидели и боялись, то теперь ее жалеют.

Журналист пояснил, что в связи с постоянными протестами, сопровождающимися погромами, поджогами и мародерством, страна находится в страшном расколе и на грани гражданской войны. При этом он добавил, что пока не понимает, как Соединенным Штатам выйти из сложившейся ситуации.

«У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была», — заключил Познер.

Ранее Владимир Познер рассказал, почему для понимания ситуации с протестами в США нужно сначала обстоятельно изучить ситуацию внутри страны, то есть «залезть на американскую колокольню». По словам ведущего, люди привыкли волей-неволей обсуждать события в мире, ориентируясь на опыт проживания только в своей стране.

В десятках городов США с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

На фоне протестов президент Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты к использованию современных стандартов в области применения силы.