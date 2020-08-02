Познер оценил возможность вступления России в НАТО

Телеведущий Владимир Познер оценил предложение включить Россию в состав НАТО. Об этом он написал на своем сайте «Познер Онлайн».

По его словам, этого хотел председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, а президент страны Владимир Путин поддерживал такую идею. Однако вступления Москвы в альянс не хотели США и ряд европейских стран.

По мнению Познера, возможностей для такого события нет, поскольку позиции Вашингтона и Европы не изменились. При этом он считает, что и Москва менее заинтересована во вступлении в альянс.

Так Познер прокомментировал слова депутата немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта. 16 июля он предложил обсудить возможность вступления России в НАТО. Он заявил, что Европа нуждается в новой архитектуре безопасности: старая, созданная после совещания в Хельсинки в 1975 году, по его мнению, больше не работает.