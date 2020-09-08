Сын Никаса Сафронова показал свой завтрак на отдыхе в Турции

Российский пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин показал свой завтрак на отдыхе в Турции. Видео он разместил на личной странице в Instagram.

«Почему же я все время поправляюсь? Ответ на самый популярный вопрос», — подписал он ролик, показав стол, заставленный тарелками с едой.

Затравкин рассказал, что является вегетарианцем, потому ест на завтрак омлет, сыр, йогурты с инжиром, фрукты, овощи и свежие плюшки с маслом и джемом.

«Вот так я каждое утро завтракаю. Главное, что у меня есть возможность, выпив немного морковного фреша, который я очень люблю, встать и пойти в бассейн», — подытожил сын художника, после чего встал из-за стола и с разбега прыгнул в воду.

Ранее Затравкин рассказал журналистам, что весит около 240-250 килограммов, потому старается не злоупотреблять питанием на отдыхе. Также он признался, что получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. После этого бассейн закрыли на ремонтные работы.