Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов. Об этом рассказал корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером вместе с другими российскими журналистами, передает РИА Новости.

«Знаете, даже такая фраза прозвучала: "Я не [экс-президент Украины Петр] Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь"», — процитировал журналист Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что за организацией протестов в Белоруссии стоят американцы, которые «целят в Россию».

Он также сказал, что 23 августа во время протестов в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках, поскольку хотел доказать, что никуда не сбежал и будет до конца защищать страну.

В Белоруссии 9 августа вспыхнули массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Граждане требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения всех задержанных и наказания для силовиков, жестко разгонявших первые митинги. Лукашенко заявлял, что протест организован Западом.