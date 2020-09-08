Лукашенко рассказал о своей обиде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ высказался о гражданах, голосовавших против него на выборах 9 августа. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет», — заявил Лукашенко.

Он сказал, что должен защитить «то, что создано нашими руками». «И вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита (главный редактор RT М.Симоньян — прим. «Ленты.ру») сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что во время интервью Лукашенко признал, что «немного пересидел» в президентском кресле, однако только он может защитить Белоруссию.

В Белоруссии 9 августа вспыхнули массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Граждане требуют его отставки и проведения нового голосования. Лукашенко заявлял, что протест организован Западом.