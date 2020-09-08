США оказались не готовы обходиться без российских нефтепродуктов

Экспорт нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, мазута, нафты и других) из России в США по итогам текущего года может вырасти на 25 процентов (до 15 миллионов баррелей) по сравнению с прошлым. Такой прогноз дали «Ведомостям» аналитики Vygon Consulting.

В стоимостном выражении, по подсчетам экспертов, поставки увеличатся в 1,5 раза (до 6 миллиардов долларов). Во втором полугодии Россия нарастит экспорт нефтепродуктов на 20-30 процентов, полагают эксперты. Однако поставки российской нефти могут оказаться ниже прошлогодних показателей. Эксперты призывают готовиться к тому, что они сократятся в 1,7 раза (до 28 миллиона баррелей) в физическом выражении и на четверть в денежном (до 1,5 миллиарда долларов).

Россия находится на четвертом месте по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов в США после Канады, Мексики и Саудовской Аравии (по данным за июнь). За шесть месяцев нынешнего года, по подсчетам Vygon Consulting, покупка нефтепродуктов обошлась США в 2,5 миллиарда долларов.

За последние полгода на США пришлось более 12 процентов всего российского экспорта нефтепродуктов. Это второе место после Нидерландов, третье место у Мальты. Американская сторона решила закупить больше нефтепродуктов в этом году, поскольку российское топливо выгоднее других предложений, считают эксперты.