Таскавшая ребенка по дороге россиянка попала на видео и заинтересовала полицию

Полиция Сахалинской области заинтересовалась опубликованным в интернете видео, на котором женщина тащит мальчика по улице и кидает в кусты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Заявлений и обращений по данному факту не поступало. Тем не менее события, которые попали на видео, стали поводом для проведения проверки», — сказали в ведомстве, добавив, что будут установлены личности россиянки и ребенка.

Видео с моментом инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте «Анонимный Сахалин». На кадрах видно, как горожанка волочит мальчика по дороге, тот упирается и не хочет идти. Тогда она берет его за шиворот, дотаскивает до кустов и кидает в них. Прохожие помогают ребенку вылезти.

Автор ролика отметил, что он был снят в Долинске возле магазина. Героиня видео предположительно была пьяная и активно материлась на мальчика за то, что он «просто попросил купить мороженое». По словам оператора, потом ребенок убежал от россиянки на детскую площадку, и она схватила его за ногу и поволокла по земле.