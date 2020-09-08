Россиянин прострелил ногу 12-летнему школьнику из-за мата

В Екатеринбурге местный житель прострелил 12-летнему школьнику ногу из пневматического пистолета из-за того, что ребенок выругался матом. Об этом рассказала мать мальчика Валентина, передает издание E1.RU.

По словам Валентины, все произошло еще 30 августа во дворе дома 18а на Кунарской улице. В тот вечер дети шумно играли, и, предположительно, матерились. Сначала россиянин стрелял в детей бумажными жеваными пулями, а потом перешел на железные, утверждает женщина.

Валентина уточнила, что мужчина выкрикнул «еще раз мат услышу, буду стрелять», после чего ее сын, видимо, решил это проверить, и сказал «бляха-муха». Мужчина спросил, кто это сказал, и кто-то указал на школьника. Он выстрелил, пуля попала ребенку в ногу. Мальчика отвезли в больницу, там ему под местным наркозом вытащили пульку и наложили швы, их должны снять 10 сентября. Сейчас он чувствует себя лучше, но теперь боится выходить из дома, рассказала мать. Она обвинила мужчину в том, что он устроил травлю ее ребенку «с помощью асоциальных подростков двора».

По данным Валентины, стрелявшему около 50 лет, он арендует помещение в доме, где живет семья, и занимается бизнесом. Она обратилась в полицию, сотрудники отдела полиции №10 по Екатеринбургу начали проверку.

28 августа сообщалось, что житель московского района Черемушки вывернул руку чужому пятилетнему ребенку за то, что тот взял игрушку его сына и бросил ее на землю. Мать мальчика засняла произошедшее на видео. На записи видно, что мужчина отказывается отпускать ребенка даже после просьбы матери. Управление Следственного комитета по Москве организовало проверку.