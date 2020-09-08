Сменился руководитель «Российского движения школьников»

В «Российском движении школьников» (РДШ) избрали нового исполнительного директора, им стала Ирина Плещева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Плещева также была министром правительства Московской области по социальным коммуникациям и курировала молодежную и некоторые направления внутренней политики.

Вступив в должность, новый исполнительный директор сразу обнародовала планы развития РДШ. Приоритетом она обозначила потребности детей в сферах самореализации, которые пока не представлены в традиционной системе начального и среднего образования. По мнению Плещевой, необходимо делать упор в IT-направление, урбанистику, новые медиа, зоозащиту, инженерию, киберспорт и другие.

«Сегодня мы видим серьезные изменения в мире. Реалии сегодняшней России ставят перед нами запросы, на которые мы должны отвечать. Иначе мы рискуем потерять любую связь с подрастающим поколением. <...> РДШ — это своеобразный космодром для тех, кто стартует, пойдет в наши вузы, в экономику, представлять нашу страну на мировом уровне. А наша основная задача — чтобы они не просто красиво стартовали, а сформировали трассы как личностного развития, так и страны в целом. Этим и будем заниматься», — отметила она.

Прежнего руководителя РДШ Марию Уварову поблагодарили за сотрудничество. Председатель организации, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский подчеркнул, что за полтора года ее деятельности движение школьников сделало шаг вперед, в том числе привлекло в свои ряды белорусских и турецких учащихся.

«Российское движение школьников» появилось в октябре 2015 года. Целью организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Сегодня она объединяет свыше 500 тысяч детей и 19 тысяч образовательных учреждений из 85 субъектов России.