Стилисты показали подходящую всем женщинам дешевую юбку

Эксперты в области моды нашли дешевую юбку, которая идеально подходит женщинам с любым телосложением. Об этом сообщает Daily Mail.



Речь идет о юбке длины макси из американского масс-маркетового магазина Kmart. Стоимость вещи А-силуэта составляет всего 18 долларов (1368 рублей). На сайте ретейлера юбка доступна в черном цвете с принтом в белый горох, а также розовом — с рисунками в виде цветов.



По словам стилистов, данная модель является универсальной для женщин любого типа фигуры и размера благодаря высокой посадке, эластичному поясу и слегка расклешенному подолу. Отмечается, что упомянутые детали создают иллюзию стройности.



Так, австралийская стилистка и блогерша Сара Рэнджли (Sarah Rangeley) в своем Instagram-аккаунте показала пять модных образов с описанной юбкой. В описании к посту она подчеркнула, что каждая подписчица «легко может воссоздать» любой из нарядов с помощью базовых предметов гардероба.

Фото опубликовано @shessoseasonal

Например, Рэнджли сфотографировалась в светлом джемпере, белых туфлях с острым носом и маленькой сумкой горчичного цвета. На другом снимке она дополнила юбку вязаным свитером, белыми кедами и черной кожаной сумкой-мешком.



Образы стилистки вызвали восторг у ее подписчиков. «Мне нравится эта юбка», «Ты отлично выглядишь во всех этих нарядах», «Все образы очаровательны», «Прекрасно, Сара, отличная находка», — комментировали они.



Ранее в сентябре облегающая юбка из 90-х вернулась в моду благодаря соцсетям. Выяснилось, что юбка-карандаш в пол стала трендом в 2020 году. Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с кроп-топами, объемными свитерами или топами в бельевом стиле, которые носят на выпуск.