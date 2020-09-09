Назван главный цвет следующего года

Известный лакокрасочный бренд Dulux из Нидерландов назвал главный цвет следующего сезона. Об этом сообщает Dezeen.

Цветом 2021 года стал землисто-бежевый оттенок, который получил название Brave Ground. На русский язык оно переводится как «храбрая земля». В компании отмечают, что этот цвет является универсальным и отражает силу природы. Brave Ground можно использовать в любом интерьере и создать с его помощью пространство для умиротворения и уединения.

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Эксперты Dulux выбрали светлый оттенок неслучайно. Большую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. «В результате глобальной пандемии приоритеты людей относительно места обитания значительно поменялись, также как и условия жизни и работы. Цвет Brave Ground, входящий в палитру ColourFutures 2021, даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться», — отметила креативный директор Dulux UK Марианна Шиллингфорд (Marianne Shillingford). Помимо приглушенных оттенков специалисты разработали палитру Expressive из красных и розовых цветов, а также Timeless, куда вошли охровые оттенки.

Год назад Dulux объявил главным цветом пастельный зеленый оттенок Tranquil Dawn, что в переводе на русский означает «безмятежный рассвет». Эксперты заявили, что они вдохновились образом утреннего неба и отметили, что такой цвет можно использовать в интерьере, создавая пространство для отдыха, а также для «творчества и поиска смысла».

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