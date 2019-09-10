Назван цвет 2020 года

Dulux UK / YouTube

Премиальный бренд лакокрасочных покрытий Dulux объявил цвет 2020 года. Его презентацию опубликовали на YouTube во вторник, 10 сентября.

«Представляем цвет 2020 года по версии Dulux: пастельный зеленый, навеянный утренним небом — "Мирный Рассвет" (Tranquil Dawn)», — гласит описание ролика.

На сайте Dulux говорится, что этот универсальный оттенок можно использовать в интерьере пространства для отдыха или игры, а также для «творчества и поиска смысла».

В феврале стало известно, что, по версии Международного исследовательского института Pantone, главным цветом 2020 года будет синий. По словам вице-президента компании, именно морские оттенки будут основными источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций.

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