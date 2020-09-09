В России арестовали бразильца за теракт из-за фильма Netflix об Иисусе-гее

В Екатеринбурге суд арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, разыскиваемого по линии Интерпола за теракт в киностудии, снимавшей фильм для Netflix об Иисусе-гее. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решение суда принято по ходатайству прокуратуры. Иностранец взят по стражу до 6 октября пока решается вопрос об его экстрадиции на родину.

Рано утром 24 декабря 2019 года в штаб-квартиру продюсера юмористической программы Porta dos Fundo бросили два коктейля Молотова. Инцидент был связан с фильмом «Первое искушение Христа», опубликованном на платформе Netflix. Ответственность за теракт взяла на себя группа Commando de Insurgencia Popular Nacionalista da Familia Integralista Brasileira.

31 декабря 2019 года полиция Бразилии объявила о причастности к инциденту Эдуардо Фаузи, который скрылся в России. Суд Рио-де-Жанейро предъявил ему заочное обвинение и в январе 2020 года Интерпол включил его в списки лиц, находящихся в международном розыске.

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