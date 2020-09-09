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БСК инвестировала в развитие производства 47 миллиардов рублей

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Фото: ИА «Башинформ»

«Башкирская содовая компания» (БСК) за последние семь лет инвестировала в развитие и модернизацию производства около 47 миллиардов рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал генеральный директор и председатель правления БСК Эдуард Давыдов.

«Без вложений в производственные мощности и повышение производительности труда мы не смогли бы близко приблизиться к тем экономическим результатам, которые достигла компания. Всего за эти семь лет мы инвестировали в развитие компании порядка 47 миллиардов рублей, а также 5 миллиардов рублей в реконструкцию Березниковского содового завода», — сообщил он.
Планируемые и согласованные с советом директоров инвестиции на 2020 год, по его словам, превысят 4 миллиарда рублей, затраты на программу экологических мероприятий в этом году составят более 1,6 миллиарда рублей.

«Учитывая то, что проблема с сырьем вынуждает нас думать о диверсификации производства, одним из перспективных направлений развития БСК стала организация производства диоксида титана мощностью 100 тысяч тонн в год. Предварительно срок реализации проекта определен как 2022–2027 годы», — рассказал Эдуард Давыдов.

По его словам, этот проект «гармонично вписывается в существующие рамки бизнеса и поможет компании осуществить интеллектуальный, технологический и финансовый рывок». Необходимый объем инвестиций в организацию производства на территории БСК ориентировочно составляет почти 30 миллиардов рублей.

Гендиректор предприятия также сообщил, что экологические инвестиции БСК составили 7,7 миллиарда рублей. «Один из наших самых серьезных проектов – это биологические очистные сооружения (БОС). Причем мы готовы принимать здесь не только промышленные, но и городские сточные воды, очищать и возвращать в природу чистую воду. На площадке "Каустик" мы провели реконструкцию биологических очистных сооружений (2015-2020 годы) — инвестиции составили почти полмиллиарда рублей. Техническое перевооружение производства абгазной соляной кислоты (2016-2020 годы) стоило 294 миллиона рублей, установили автоматическую систему контроля промышленных выбросов (2017-2023 годы) — 61 миллион рублей», — рассказал он.

Кроме того, в 2019 году компания выделила более 74 миллионов рублей на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, поддержку участников войны, вдов и тружеников тыла, приобретение для ветеранов предприятия путевок на санаторно-курортное лечение. А в период с 2014 по 2018 годы БСК направила на благотворительные цели 682 миллиона рублей. На выделенные компанией средства в Стерлитамаке были отремонтированы и переоборудованы три медицинских учреждения, реконструированы пешеходные зоны в центральной исторической части города, открыты новые фонтаны и скверы, отремонтирован бассейн спортивного комплекса «Содовик», проведено благоустройство городских дворов, оснащены учебные классы и химические лаборатории учебных заведений.

На сегодняшний день «Башкирская содовая компания» превысила производственный план и сохранила все рабочие места. Об этом накануне в ходе заседания совета директоров АО «Башкирская содовая компания» заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов, передает агентство Regnum.

Что касается реализации проектов по утилизации отходов производства, Эдуард Давыдов заявил, что у компании достаточно инвестиций «для развития мощностей, модернизации, повышения эффективности и так далее, но в силу последних рекомендательных изменений о сокращении сбросов и вследствие того, что ежегодно требования эти многократно ужесточаются, мы будем просить о дополнительных инвестициях именно в экологических проектах, потому что по предыдущим годам инвестиции подходили к тем реалиям, которые были тогда».

По его словам, все усилия компании были направлены на подготовку запуска производства на Куштау, однако в данный момент работы приостановлены. «Но в силу того, что я несу ответственность, нам нужно было выиграть время. Мы провели совещание по вопросу — как выиграть два-три года. Было принято решение увеличить глубину выемки в Шахтау с 15 метров до 18 метров. Хотя разработка ниже 15 метров — большой риск в силу возможности прорыва грунтовых вод. Мы идем на сознательный риск, чтобы выиграть 2−3 года для предприятия», — рассказал он. По словам Эдуарда Давыдова, компания обратится в Роснедра с просьбой помочь найти альтернативное сырье. Однако «ни при каком раскладе мы предприятие останавливать не будем и людей не будем сокращать», отметил он.

«К сырьевому источнику Куштау мы шли 12 лет, — приводит агентство «Росбалт» слова председателя совета директоров БСК Григория Рапоты. — И не одни, а в четком согласовании с правительством республики, специализированными институтами и федеральным правительством, у которого фактически находятся недра. Если вы помните эту историю, два года назад самым оптимальным вариантом с точки зрения экономики и даже наименьшего вреда для окружающей среды и населения была гора Торотау. Но это был памятник природы, и когда Радий Хабиров вступил в должность президента республики, все-таки был найден компромисс в пользу горы Куштау».

Говоря о том, какие шаги необходимо предпринять сейчас, Рапота заметил, что прошло пока немного времени. «Мы какую-то домашнюю работу сделали, чтобы ни в коем случае не остановить предприятие. Сегодня обсуждалась первоочередная задача — посмотреть все резервы, которые есть на существующем карьере, чтобы купить максимально время. Для разработки карьера, даже если найдена оптимальная альтернатива, до момента его промышленной эксплуатации пройдет не менее 4-5 лет», — заявил он, добавив также, что сокращения трудового коллектива из-за начавшихся событий, не будет.

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