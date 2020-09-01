У ответственной за шихан в Башкирии компании начались проблемы

У «Башкирской содовой компании», ответственной за нереализованные планы по разработке шихана Куштау, начались проблемы. Арбитражный суд в Уфе наложил арест на обыкновенные именные акции фирмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Уточняется, что речь идет о ценных бумагах, находящихся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО ТД «Башкирская химия». Акции будут зачислены на лицевой счет Росимущества, решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

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Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ситуацию, указал, что сделка по размытию акций «Соды» и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 годах, является незаконной. «Также мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму — в 34 миллиарда рублей. Мы требуем ее возмещения», — добавил он.

«Башкирская содовая компания» основана в 2013 году после объединения компаний «Каустик» и «Сода». Летом 2020 года в регионе разразился скандал из-за планов «Башкирской содовой компании» по разработке шихана Куштау, который считается одним из символов республики.