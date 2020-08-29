Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.

Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы. Также следователи должны дать уголовно-правовую оценку действиям чиновников, связанных с принятием решений по сделкам с акциями «Башкирской содовой компании».

В пятницу, 28 августа, стало известно, что Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации «Башкирской содовой компании», ответственной за нереализованные планы по разработке шихана Куштау. По данным надзорного ведомства, переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли государства.

Проверка законности приватизации «Башкирской содовой компании» началась 26 августа после поручения президента России Владимира Путина разобраться с ситуацией вокруг шихана Куштау, который собиралось разрабатывать предприятие. Планы вызвали массовые протесты местных жителей, после чего от идеи решено было отказаться.

«Башкирская содовая компания» была образована в 2013 году путем слияния двух акционерных обществ: «Сода» и «Каустик». 57,1 процента акций принадлежит частному холдингу «Башкирская химия», 38,2 процента — республиканскому «Региональному фонду».