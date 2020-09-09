Россиянина после развода принудительно поселили с 14-летней дочерью

В Астраханской области судебные приставы добились принудительного вселения в жилой дом местной 14-летней жительницы. Девочка после развода родителей осталась с матерью, но спустя некоторое время захотела жить с отцом. Тот предоставлять ей комнату отказался, сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

После расставания в 2019 году семья разъехалась — женщина с дочерью поселились у родни, а ее бывший супруг остался в коттедже, принадлежащем бывшим супругам в равных долях. Спустя некоторое время россиянка решила подселить девочку к отцу — в доме родни было слишком тесно. Но мужчина отказался пускать дочь на порог. Он занял весь дом вместе с новой сожительницей.

Мать девочки обратилась в суд, чтобы восстановить ее жилищные права. Судьи решили, что отец обязан предоставить девочке ключи от дома и отдельную комнату, но выполнять эти требования он не стал. Дело передали судебным исполнителям. Мужчина долго избегал общения с приставами, и в итоге им пришлось прийти к нему на работу. После этого россиянин наконец передал дочери ключи от коттеджа.

Ранее стало известно, что после снятия режима самоизоляции в России зафиксирован рост количества разводов. В июне в стране оформили 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели.

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