Ким Кардашьян привлекла внимание к своему бренду снимком в нижнем белье

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст объявила о старте продаж новой коллекции ее собственного бренда Skims, опубликовав откровенные кадры. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

39-летняя телезвезда привлекла внимание к продукции с помощью снимка, на котором она запечатлена с распущенными волосами на кровати в облегающем боди белого цвета. При этом на постельном белье напечатаны снимки других моделей, которые также рекламируют нижнее белье марки. Отмечается, что в коллекцию Solutionwear было добавлено несколько новых моделей.

Кроме того, по информации издания TMZ, Кардашьян также планирует продавать товары для дома под своим брендом в магазинах мебели. Журналисты сообщают, что она уже зарегистрировала товарный знак KKW Home.

В ассортименте новой марки будут представлены мебель, банные принадлежности, постельное белье, системы организации и хранени и аксессуары для дома. Официального объявления запуска марки еще не было.



Ранее в августе Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду нижнего белья Skims, разместив в сети откровенные фото и видео. Знаменитость продемонстрировала на себе белье в нескольких расцветках, среди которых были молочная, темно-серая и грязно-розовая.