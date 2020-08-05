Ким Кардашьян привлекла внимание фанатов к собственному бренду кадрами в белье

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду нижнего белья Skims, разместив в сети откровенные снимки и видео. Серия сторис появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах 39-летняя телезвезда примерила несколько комплектов, состоящих из разных моделей трусов на высокой талии и топа. Новая коллекция получила название Stretch Rib. Знаменитость продемонстрировала на себе белье в нескольких расцветках, среди которых были молочная, темно-серая и грязно-розовая. Кардашьян снимала себя в зеркало, сидя на диване в гардеробной своего дома.

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«Эти шорты очень удобно носить дома. Я ношу такой комплект в качестве пижамы, когда у меня нет желания надевать белье, но в то же время хочется чувствовать себя комфортно», — отметила знаменитость во время примерки.

В июле Ким Кардашьян лично снялась в рекламе своего бренда нижнего белья в лимузине. Например, на одной их фотографий предпринимательница в красном парике и босоножках на шнуровке позирует в комплекте телесного цвета, который состоит из топа и трусов на высокой талии. На другом кадре она запечатлена в лимузине в белом боди с короткими рукавами.