Ким Кардашьян примерила откровенные винтажные наряды люксового бренда на камеру

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась серией откровенных фотографий и порадовала поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в шоуруме во время примерки нескольких винтажных нарядов люксового бренда Thierry Mugler. Так, на первом фото 39-летняя телезвезда позирует в без макияжа в черных топе и трусах со множеством вырезов. На втором кадре — стоит в облегающем сером платье из блестящей ткани с глубоким декольте, частично обнажающим грудь. Также она примерила полупрозрачный комбинезон с золотистым принтом на голое тело и накидку мятного цвета.

«Просто благодарственный пост @manfredthierrymugler! Для меня было честью примерить так много разных нарядов, так что мне пришлось поделиться фотографиями его некоторых волшебных изделий. Люблю тебя, Манфред», — подписала предпринимательница пост, который набрал почти 2,2 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости. «Сногсшибательна», «Выглядишь отлично!», «Вау, это потрясающе! Он действительно отличный дизайнер, тебе очень подходят эти образы. Хотелось бы и мне иметь доступ к высокой моде», «Королева», — высказывались они.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян надела кожаные брюки и получила обвинение в живодерстве. Папарацци сфотографировали знаменитость в Малибу в кожаных брюках коричневого цвета, оранжевой замшевой рубашке и сапогах со змеиным принтом. Пользователи сети обругали телезвезду за то, что она вышла в свет в одежде из натуральных материалов.