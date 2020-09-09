В Германии заявили о потрясении из-за похищения Колесниковой

Правительство Германии потрясено сообщениями о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции, члена президиума Координационного совета (КС) Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя немецкого кабмина Мартина Фица.

Берлин требует от властей Белоруссии соблюдать механизмы правового государства и высказаться о местонахождении оппозиционера. Фиц отметил, что продолжение задержаний протестующих, тайных арестов и попыток вывезти противников действующей из страны показывают, что президент республики Александр Лукашенко не понял вызов времени и через месяц после выборов.

Материалы по теме «Все будет только хуже» Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?

Ранее 9 сентября сообщалось, что Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в Белоруссии. В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Вскоре стало известно, что Колесникова не дала вывезти себя из страны и для этого порвала свой паспорт. Лукашенко заявил, что она собиралась бежать из страны, но ее выбросили из машины собственные соратники.

Также неизвестные в гражданской одежде и масках пришли в дом Колесниковой на проспекте Независимости в Минске. По их словам, в ее квартире проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru