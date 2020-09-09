Генпрокурор России обнародовал детали операции против бойцов ЧВК в Белоруссии

Генпрокурор России Игорь Краснов обнародовал детали операции против бойцов частной военной компании (ЧВК) в Белоруссии. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, граждан России заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств.

«Уже есть понимание, что спецслужб было несколько», — отметил генпрокурор. Когда бойцов ЧВК задержали в Белоруссии, он был готов сам вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось. Тем не менее тогдашнему генпрокурору Белоруссии Александру Канюку был направлен запрос, подписанный Красновым. Запрос был удовлетворен, и задержанных передали российской стороне.

Краснов также сообщил, что Следственный комитет России проводит проверку в связи с заманиванием россиян в Белоруссию обманным путем, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

29 июля в Белоруссии задержали 33 граждана России, которые, по словам силовиков, работали в одной из частных военных компаний. Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы Москве.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru