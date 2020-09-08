Лукашенко открестился от планов выдать Украине «вагнеровцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ открестился от планов выдать Украине задержанных бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью.

По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.

Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживания «действий этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киев прислать прокуроров, но никто не приехал.

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Тогда его сын, советник по безопасности, встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.

33 россиянина из ЧВК Вагнера были задержаны в Белоруссии 29 июля. Власти заявили, что они готовили массовые беспорядки перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию. Украина сочла это недружественным шагом.

7 августа «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что арест россиян был провокацией спецслужб Украины. Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить «вагнеровцев», чтобы использовать для обмена пленными, но операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского.