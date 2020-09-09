Лукашенко назвал причину «ненависти» американцев к нему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ назвал причину «ненависти» к нему со стороны США. Текст опубликован на сайте RT.

Лукашенко заявил, что не позволил сделать Белоруссию частью «санитарного кордона» против России. «Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я [миллиардера Джорджа] Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили», — отметил белорусский лидер.

Он пояснил, что с Соросом «дружили» люди, которые «бегали рядом» с первым президентом России Борисом Ельциным. «Не буду называть фамилии, вы их знаете. Они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве, в Кремле сидело церэушников», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что за массовыми протестами, которые уже месяц продолжаются в республике, стоят Соединенные Штаты, действующие через специальные центры в Польше. Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России, утверждал Лукашенко.