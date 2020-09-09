Объявлена дата выхода последнего фильма с Ефремовым перед аварией

Объявлена дата выхода последнего фильма с актером Михаилом Ефремовым, снятого перед смертельной аварией с его участием. Премьера короткометражного фильма «Процесс» состоится 9 сентября, сообщил в эфире телеканала «Дождь» режиссер картины Сергей Кальварский.

Кальварский рассказал, что изначально фильм планировали выпустить раньше. Однако «из-за аварии, следствия и суда» премьеру решили отложить, чтобы не навредить актеру.

«Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии», — отметил режиссер и добавил, что это последняя роль Ефремова перед приговором.

Фильм повествует о суде, который происходит в формате видеоконференции в Zoom. Ефремов играет роль адвоката.

Ранее Ефремов пообещал прочитать сотрудникам СИЗО пьесу «Пар», написанную артистом и сценаристом Иваном Охлобыстиным.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.