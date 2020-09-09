Саакашвили пообещали наилучшее питание в тюрьме в случае возвращения в Грузию

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили в случае возвращения на родину будет получать наилучшее питание в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

«В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами», — отметила Цулукиани.

По словам главы ведомства, если Саакашвили вернется, его задержание произойдет на границе, и затем он понесет наказание. «Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами», — сказала она.

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Цулукиани назвала бывшего грузинского лидера «легкомысленным криминалом», который «романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями».

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться.

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. На родине он обвиняется в ряде преступлений.

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