Акции Tesla рекордно обвалились

Котировки акций производителя электромобилей Tesla в ходе торгов 8 сентября рекордно обвалились, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. За одну сессию бумаги подешевели на 21,1 процента.

К моменту закрытия торгов стоимость акции Tesla равнялась 330,21 доллара. Таким образом, общее падение с начала сентября составило 33,7 процента.

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За последнее время котировки производителя электрокаров пережили и существенный рост, и значительное падение. Первый случился во многом благодаря двум факторам: общему подъему американского фондового рынка на фоне принимаемых властями и Федеральной резервной системой мер поддержки, а также дроблению акций Tesla из расчета 1:5. Такой шаг сделал бумаги доступнее частным инвесторам, снизив цену за одну штуку.

Поводом для падения стал выпуск дополнительных акций на сумму пять миллиардов долларов, после объявления о котором один из крупнейших собственников, британская управляющая компания Baillie Gifford & Co., сократил свою долю владения.

Помимо этого, Tesla, вопреки ожиданиям, не была включена в главный индекс США S&P 500, что существенно повлияло на настроения инвесторов.