52-летняя женщина похудела на 63 килограмма и раскрыла секрет успеха

Жительница английского города Кембридж, графство Кембриджшир, сбросила 63 килограмма и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Cambridgeshire Live.

52-летняя Клэр Эткинсон (Clare Atkinson) с юных лет боролась с лишним весом. Она страдала от артрита, и ей приходилось ходить с палочкой. Однажды дочь сфотографировала ее во время прогулки с собакой, и женщина поняла, насколько она огромна. На пике ее весы показывали отметку в 146 килограммов.

«Я решила, что пора что-то менять», — подчеркнула Эткинсон. Она несколько раз предпринимала попытки похудеть, но все они были безрезультатны. «Я пару раз ходила на занятия группы поддержки для желающих похудеть Slimming World и сбросила около десяти килограммов. Я была убеждена, что это все, что я могу сделать, поэтому бросила занятия и снова набрала вес», — пояснила женщина.

В феврале 2017 года англичанка решила полностью посвятить себя избавлению от лишних килограммов. Она снова обратилась к Slimming World, и на этот раз ей удалось добиться результата. На занятиях она познакомилась с единомышленниками и тренером по имени Рэйни Лафф-Дэй (Rainy Luff-Day).

Новый круг общения оказал мощную поддержку женщине. Тренер сказала ей: «Я верю, что ты сможешь это сделать. Я верю в тебя и поддержу тебя на 100 процентов». Эткинсон начала правильно питаться и стала бегать по пять километров три или четыре раза в неделю.

В результате она похудела на 63 килограмма. Теперь ее вес составляет 83 килограмма, и англичанка намерена продолжать избавляться от лишнего жира. В октябре она планирует достичь целевого веса и начать учиться на консультанта Slimming World, чтобы помогать другим людям.

Эткинсон заявила, что теперь выглядит и чувствует себя как другой человек. «Я больше не хожу с палочкой и могу ходить и бегать так далеко, как захочу. Моя жизнь полностью изменилась», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из США похудела на 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет своей борьбы с лишним весом. Американка научилась контролировать калорийность съеденной пищи, она много двигается и любит бегать со своими шестилетними внуками.