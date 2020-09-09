Xiaomi изобрела «рогатый» смартфон

Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижными элементами для камеры. Соответствующий документ опубликован изданием Let's Go Digital.

Изобретенный инженерами компании аппарат отличается от других смартфонов двумя выпадающими из верхнего торца корпуса «рогами». В них находятся камеры — как фронтальные, так и основные. По мнению журналистов, таким образом компания может «разгрузить» дисплей устройства от лишних элементов и выпустить девайс с практически полностью безрамочным экраном.

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В описании запатентованного гаджета говорится, что выдвижные элементы по умолчанию находятся внутри корпуса аппарата, и выдвигаются наружу при необходимости — во время запуска приложения камеры. Также из документа следует, что девайс имеет кнопки включения и выключения смартфона, регулировки громкости, стереодинамик, микрофон и порт USB-C. Патентная заявка была подана в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) в конце 2019 года и опубликована 8 сентября.

По мнению журналистов издания, Xiaomi запатентовала один из прототипов безрамочного смартфона, который вряд ли будет выпущен в серийное производство. В материале говорится, что «рогатая» конструкция камер не кажется достаточно надежной.

11 августа Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra, выпущенный специально к 10-летию компании. Устройство получило 6,67-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 865, от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 48, 48, 12 и 20 мегапикселей. Стоимость устройства в Китае составила 5299 юаней или около 59 тысяч рублей.