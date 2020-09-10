Российский теннисист рассказал о спорах с судьями из-за русского мата

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о спорах с судьями матча четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open) против соотечественника Даниила Медведева из-за русского мата. Его слова приводятся на сайте турнира.

Рублев прокомментировал споры с судьей, посчитав, что тот неправильно интерпретировал его эмоции. «Он подумал, что я матерюсь по-русски, а я ведь просто кричал. Ты и сам не можешь понять, когда начинаешь кричать на полную мощность. Это было его решение», — заявил он.

Встреча между Рублевым и Медведевым состоялась 9 сентября. Даниил одержал победу со счетом 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5). В полуфинале Медведев встретится с Домиником Тимом. Встреча пройдет 11 сентября.

Финал запланирован на 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.