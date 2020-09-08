Два российских теннисиста сыграют друг против друга в четвертьфинале US Open

Два российских теннисиста сыграют друг против друга в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Сетка соревнований доступна на сайте турнира.
На корте встретятся первая и вторая ракетки России Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафу (6:4, 6:1, 6:0), а Рублев — прошлогоднего полуфиналиста турнира, итальянца Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3). Таким образом, российский теннисист гарантированно окажется в полуфинале US Open.
Матч между Медведевым и Рублевым пройдет 9 сентября. Финал запланирован на 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Медведев дошел до финала US Open, став первым россиянином в решающей стадии турнира за 14,5 года. В матче он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.