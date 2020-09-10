В Совфеде изучат способы борьбы с внешним вмешательством в дела России

Способы борьбы с внешним вмешательством во внутренние дела РФ, в том числе в электоральный процесс, во второй половине сентября обсудит временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 сентября.

«Нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской конституции», — сказал сенатор.

Климов также проинформировал, что Фонд борьбы с коррупцией и Алексея Навального, который провел несколько недель в коме, хотели использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования в России, пишет РИА Новости. По словам сенатора, «зарубежные сценаристы» присматривались к Новосибирской и Томской областям. Однако, отметил Климов, российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.