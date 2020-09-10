Илон Маск обиделся из-за сравнения с грабителем

Основатель и глава Tesla Илон Маск обиделся на бывшего министра труда в администрации Билла Клинтона Роберта Райха, назвавшего его «современным предводителем грабителей». Свои ответы предприниматель публикует в Twitter.

Поводом для перепалки стало решение руководства Tesla уволить часть сотрудников и провести массовое сокращение зарплат из-за коронавируса, о котором было объявлено в апреле. Размер снижения для топ-менеджмента составил 30 процентов, для среднего — 20 процентов и 10 процентов — для обычных работников.

Материалы по теме Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

«Tesla сокращает зарплату всем сотрудникам минимум на 10 процентов с середины апреля по июль. В то же время акции Tesla взлетают до небес, а состояние Маска увеличивается вчетверо — с 25 до 100 миллиардов долларов. Ты современный предводитель грабителей», — написал Райх.

В ответ Маск указал, что все работники компании получают ее акции. «Их вознаграждение растет пропорционально [стоимости бумаг]. Ты современный идиот», — написал предприниматель.

В начале сентября котировки Tesla обвалились на 33 процента на фоне новостей о сокращении доли одним из крупнейших акционеров — британской управляющей компанией Baillie Gifford & Co., а также отказом рейтингового агентства S&P от включения производителя электромобилей в главный биржевой индекс США S&P 500.

Состояние Маска уменьшилось более, чем на 16 миллиардов долларов — до 90,1 миллиарда. Сейчас он занимает четвертое место в списке богатейших людей мира.