В Москве поймали застрелившего «короля торговых палаток» киллера

В Москве поймали киллера, который в феврале 2018 года застрелил 42-летнего азербайджанского бизнесмена Анара Алиева, считавшегося «королем торговых палаток». Об этом сообщает «КП».

Задержанный является гражданином Грузии. Он сейчас находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России. Следствие полагает, что основной версией убийства бизнесмена является его коммерческая деятельность. Арестованный мужчина 1980 года рождения на протяжении двух лет скрывался от следствия. Его нашли и задержали на территории Московской области.

Киллера наняли устранить Алиева для устрашения других азербайджанских коммерсантов, отказавшихся платить этническим группировкам, отмечает «КП». В 2018 году в Москве было совершено несколько покушений на предпринимателей азербайджанского происхождения.

В Западном Бирюлево несколько лет существовала крупная овощная база. Осенью 2013 года там вспыхнули беспорядки после того, как работавший на базе азербайджанец зарезал москвича. Иностранец сбежал, а в Бирюлево собрался народный сход и потребовал закрыть базу. «Крышевавшие» торговцев группировки решили после закрытия торговой площадки собирать дань с азербайджанских бизнесменов, которые работали в Южном округе. Но несколько предпринимателей отказались платить бандитам, и те в качестве устрашения организовали ряд покушений.

22 февраля 2018 года Алиева застрелили возле дома на Чертановской улице, когда он сел в свой автомобиль Lexus.

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