Названы заказчики расстрела «короля торговых палаток» в Москве

Следователи заподозрили в заказе убийства азербайджанского бизнесмена Анара Алиева его должников. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, к услугам киллера в 2018 году прибегли бывшие партнеры «короля торговых палаток» в Москве. Они, по данным газеты, задолжали бизнесмену около четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе полицейские спустя два года поймали исполнителя убийства предпринимателя. Им оказался 39-летний судимый гражданин Грузии. По версии следствия, в феврале 2018 года он подкараулил Алиева во дворе. Когда бизнесмен на своем Lexus выезжал с парковки, киллер расстрелял его. Три из пяти выпущенных пуль попали Алиеву в голову. Он скончался на месте.