В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального

В Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, который находится на лечении в немецкой клинике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дынные СМИ об улучшении здоровья россиянина, передает РБК.

«Мы уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, пока они не подкреплены более-менее официальной информацией», — сказал Песков.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что Германия до сих пор не предоставила России данные о россиянине. «Остается только недоумевать, почему имеются какие-то трудности в том, чтобы поделиться этими результатами с нами», — посетовал Песков.

Ранее в четверг издание Der Spiegel сообщило, что Навальный полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели 7 сентября. Официально клиника эти данные не публиковала: после вывода россиянина из комы было принято решение обнародовать их только с его согласия.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. После анализов немецкие медики заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было.