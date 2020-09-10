Россиян предостерегли от смены настроек SIM-карт

Настройки SIM-карты в телефоне трогать не стоит. Если сделать неосторожное действие, то потом будет невозможно вернуть телефон к заводским настройкам без помощи квалифицированного специалиста. Об этом в беседе с агентством «Прайм» россиян предостерегла операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

Кроме того, поменяв настройки, можно лишиться доступа к интернету или мобильной связи. «Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами — не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что не стоит пользоваться режимом разработчика, чтобы самостоятельно вносить изменения в функционал гаджета. По словам Тимофеевой, этот раздел нужен для настройки смартфонов на производстве. Если поменять там что-то, это может привести к сбоям в работе или поломке телефона.

Ранее врач-терапевт Олеся Набокова оценила влияние смартфонов на память человека. По ее словам, из-за частого использования гаджетов люди стали запоминать меньше информации. Чтобы держать память в тонусе, врач посоветовала выполнять небольшие упражнения.