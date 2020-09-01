Определена опасность синего экрана смартфона

Синий свет, изучаемый экраном смартфона или компьютера, опасен для глаз, потому что в него входит часть спектра солнечного света с оттенками от фиолетового до голубого. Снизить такое пагубное влияние можно, если меньше пользоваться гаджетами или носить компьютерные очки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Марина Царегородцева.

«По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза», — пояснила эксперт. Специальные очки, отметила Царегородцева, нейтрализуют излучение, устраняют блики с поверхности экрана, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра.

Ученые определили, что при длительном контакте с синим светом нарушается выработка гормона сна — мелатонина. Из-за этого людям становится труднее засыпать, а сам сон становить тревожным. Офтальмолог порекомендовала отложить гаджеты на два-три часа до сна, а при длительном их использовании увлажнять глаза.

Ранее сообщалось, что OLED-экраны в смартфонах могут вызвать головную боль. Это происходит из-за мерцания дисплея, незаметного человеческому глазу. Чем ниже яркость, тем больше вред для глаз, пояснил эксперт.