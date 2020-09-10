Бастрыкин решил создать подразделение по расследованию фальсификации истории

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о создании в ведомстве подразделения, которое займется предотвращением «искажения исторических фактов». Об этом в четверг, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Подразделение будет создано в структуре управления по расследованию преступлений прошлых лет, которые ведут дела, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Как отметил глава СКР, такое решение было принято на фоне того, что западные страны занимают «неприемлемую для России позицию» при оценке событий Второй мировой войны.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что суд вынес приговор жителю Перми Даниилу Симанову по делу о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк онлайн». Ему назначены 200 часов обязательных работ. Кроме того, по решению суда его компьютер конфисковали в доход государства.

Также уголовное дело по этой статье завели на жителя Якутии, разместившего фотографию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в «Банке памяти». До этого ему вменялось «Распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества».

Он стал девятым фигурантом уголовных дел о публикации фото нацистских преступников на акции «Бессмертный полк онлайн». Восемь человек из разных городов России — Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы, Кемерова — обвинены в осквернении воинской памяти.

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